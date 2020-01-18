ЛНА придерживается режима прекращения огня, введенного по инициативе Путина и Эрдогана

Москва, 18 января. Представитель ВС Ливии Ахмед Аль-Мисмари заявил, что ЛНА придерживается режима прекращения огня.

Официальный представитель вооруженных сил Ливии генерал Ахмед Аль-Мисмари в ходе пресс-конференции заявил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) придерживается режима прекращения огня, введенное по инициативе президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

8 января состоялись переговоры между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых российский лидер выступил с инициативой ввести режим прекращения огня в Ливии. Эрдоган поддержал предложение Путина, и 12 января в полночь (по московскому времени) в Ливии вступил в действие режим прекращения огня.

13 января 2020 года в Москве состоялись знаковые переговоры с участием представителей ливийского конфликта: фельдмаршалом ЛНА Халифой Хафтаром и премьер-министром так называемого ПНС Файезом Сарраджем, а также представителями России и Турции. Переговоры министров иностранных дел, обороны РФ и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии длились в Москве более шести часов. В результате стороны договорились о бессрочном перемирии.

Благодаря привлечению Хафтара и Сарраджа, стала возможна конференция в Берлине. До этого переговоры проходились без предводителей противоборствующих сторон. В конференции по урегулированию конфликта в Ливии примут участие множество государств. Ожидается, что в Берлине будет проработано решение ливийского конфликта дипломатическими методами. Кроме ливийских представителей в Берлин приедут делегации из РФ, США, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Турции и еще ряда стран.