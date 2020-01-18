Самолет «ЮТэйр» экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топлива

Ханты-Мансийск, 18 января. Самолет авиакомпании «ЮТэйр» выполнил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топлива. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что лайнер следовал из Екатеринбурга в Сургут. Из-за сработавшего датчика топлива экипаж принял решение приземлиться в Ханты-Мансийске.

16 января сообщалось об экстренной посадке пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 на построенную, но еще не сданную в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Домодедово». Пассажиры сняли момент посадки на видео.

Также стало известно о возгорании двигателя на борту самолета, следовавшего из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань. Экипаж воспользовался системой пажаротушения. Пассажиры были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом писала «Газета.ru».