Сирия, 19 января. В Идлибе отряд из 50 джихадистов контратакуют позиции армии с применением бронированных автомобилей и трофейных танков. В Алеппо продолжается артобстрел укреплений джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам». Штаб операции ВС США «Непоколебимая решимость» заявил о нейтрализации 10 террористов ИГ1 за последние 48 часов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечный удар по опорным пунктам радикалов на юго-западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление в Алеппо, обмениваются в Идлибе ударами с радикалами, потеряли несколько человек личного состава.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): в иракской провинции Киркук совершило нападение на мирный поселок - есть жертвы среди мирного населения, потеряли двух боевиков в ходе спецоперации ВС Ирака, взяли на себя ответственность за убийство военнослужащего САА в Дейр-эз-Зоре, а также за нападение на полевого командира SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с сирийской армией на юге Идлиба и в Алеппо, направила к позициям армии джихад-мобиль, обстреливает гуманитарные «коридоры», не позволяя мирным жителям покинуть зоны боевых действий.

Армия Турции и союзные силы: обстреливают курдских радикалов на севере Алеппо, отразили нападение боевиков на севере Хасаки у Тель-Тамра.

Международная коалиция: к нефтегазовым полям на востоке Дейр-эз-Зора направила подкрепление из 50 автомобилей, заявила о намерении продолжить в Ираке антитеррористические операции совместно с ВС Ирака, а также о нейтрализации в ходе последних рейдов около десяти террористов ИГ.

Курдские вооруженные формирования: попытались проникнуть в зоны контроля протурецкого ополчения на севере Хасаки и потеряли одного боевика.

Провинция Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут ракетный обстрел укрытий радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Хан-аль-Асаль, расположенного западнее Алеппо, а также квартала Ар-Рашидин в западной части города, где в промышленной зоне укрываются отдельные отряды альянса, как передает агентство Masar Press Net.

Согласно информации Министерства Обороны РФ, приведенной в справке по обстановке в провинции на 18 января, сирийская армия восстановила накануне оборону поселения Кудеха, оттеснив радикалов к исходным позициям к поселку Караси, после чего банд группировка радикалов в 50 человек атаковала позиции армии у поселка Абтин. Огонь из артиллерийских установок заставил их отступить обратно, потеряв 7 человек убитыми и 23 ранеными. Радикалам удалось ранить четырех военнослужащих и убить двоих в западной части Алеппо, нанеся удар с помощью беспилотника. Еще одна попытка дестабилизации ситуации на фронте была предприняла у деревни Хара, где военнослужащие подбили из ПТУР джихад-мобиль, направленный к их позициям.

На севере провинции согласно заявлению портала Rojava Network, турецкая армия и союзное ополчение открыли огонь по укрытиям курдских боевиков «Сил освобождения Африна» (крыло «Демократических сил Сирии», действующее на севере Алеппо) в районе поселка Аль-Шахба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает агентство Alk Habour, в районе нефтегазовых месторождений на востоке Дейр-эз-Зора был замечен конвой подкрепления и материально-технического снабжения для баз ВС США. Местные источники сообщают, что в составе конвоя насчитывалось до 50 грузовых автомобилей.

Информагентство «Исламского государства» «Амак» распространило информацию о том, что вчера террористы совершили нападение в районе поселка Аль-Джарджи, где застрелили одного военнослужащего Сирийской арабской армии (САА). Боевики также взяли на себя ответственность за вчерашнее нападение в восточной части провинции на конвой курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Абу-Хардуб. Террористы обстреляли автомобиль SDF и подбросили в салон ручную гранату, в результате чего погиб полевой командир группировки.

Провинция Идлиб

В районе города Маарет-ан-Нуман ВВС Сирии сбросили бомбы на опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» и обстреляли линии обороны, передает агентство Step News. После ночных боев в районе поселка Абу-Джариф джихадисты временно прекратили боевые действия для передислокации. Ранее боевики заявили, что в ходе контрнаступления на юго-востоке провинции им удалось перезанять окрестности трех поселков, а также подбить танк и БТР сирийской армии.

На юге провинции радикалы продолжают обстреливать дороги к гуманитарным «коридорам», сообщает агентство SANA. Джихадисты наносят ракетные удары у коридоров близ поселений Абу-Духур, Аль-Хадра и Хубейт, не позволяя тем самым мирным жителям покинуть зоны их контроля на время боевых действий и удерживая их на своей территории как живой щит.

Отряды правительственных сил, дислоцированные у Хан-Шейхуна открыли огонь из тяжёлой артиллерии по опорным пунктам боевиков на подступах к городу Маарет ан-Нуман, как сообщает медиаресурс Smart News. Согласно информации РИА Новости группа из 50 боевиков на БМП и шести танках атаковали позиции САА армии у Абу-Джарифа.

Контрнаступление радикалов в Идлибе вынудило подразделения правительственных сил открыть огонь по оборонительным сооружениям радикалов у поселков Мукка, Ат-Тах, Хирбет-Бабулин, Тель-Манас и Джарджаназ.

Провинция Хасака

На севере Хасаки произошло боестолкновение в районе поселка Тель-Тамр. По информации агентства Step News, курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) предприняли попытку проникнуть за линии обороны ополчения и нанесли удар с тыла. Отряд ополченцев открыл огонь по укреплениям курдских боевиков.

По неподтвержденным данным, конвой военнослужащих ВС США в районе поселка Телль-Фахар перекрыл путь патрулю российской военной полиции, направлявшемуся в район поселка Аль-Маликия, как передает агентство Rojava Network.

Источник также сообщил, что в лагере беженцев «Аль-Хол» курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжили рейды в палатках в секторе, где содержатся члены семей террористов ИГИЛ1. По данным местных, боевики задержали одну из женщин и заключили под стражу для дальнейших допросов. Вчера в ходе обысков радикалы задержали группу вдов ИГИЛ, которых подозревают в совершении серии убийств и нападений на других жителей лагеря.

Боевик SDF был застрелен неизвестными в районе поселка Аль-Шох, о чем сообщает агентство Al Nour. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за покушение.

Ирак

Американский штаб операции «Непоколебимая решимость» заявил о возобновлении своих антитеррористических рейдов в Ираке, как передает новостное агентство Baghdad Post. По информации источника, за последние сутки ВС США сумели обезвредить около десяти террористов «Исламского государства», которые скрывались на с севере страны. Штаб также заявил, что в ближайшее время также возобновит подготовку иракских антитеррористических подразделений. Возобновление операций ВС США произошло через 10 дней после того, как иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны, после чего премьер-министр Абдель Абдул-Махди направил запрос в Соединенные Штаты с просьбой разработать план постепенного вывода войск.

Напомним, решение парламента о выводе американских солдат из Ирака было вызвано грубым нарушением со стороны США, когда американский самолет нанес удар по аэропорту города Багдад, где находился кортеж высокопоставленных членов иранского Корпуса Стражей Исламской революции и ополчения «Хашд Аш-Шааби». В результате атаки погиб генерал спецназа КСИР Касем Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Багдад воспринял атаку США как нарушение сувернитета Ирака.

Как сообщает портал SANA, в районе Анбар сотрудники иракской службы безопасности и антитеррористического агентства смогли арестовать одного из разыскиваемых террористов ИГИЛ и захватить оружие и боеприпасы, которые были спрятаны в его доме. Вчера иракские силовики сумели задержать одного из террористов в провинции Дияла, он укрывался среди местных в деревне Баладруз.

По информации агентства Anna News, в иракской провинции Киркук боевики ИГИЛ совершили нападение на населенный пункт Рафиа, в результате чего скончался один мирный житель.

1 Организация запрещена на территории РФ.