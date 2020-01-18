Медведев заявил, что не видит в отставке правительства ничего необычного

Москва, 18 января. Отставка российского правительства является обычным делом и к этому нужно относиться спокойно. Такое заявление в субботу сделал бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Вообще к отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно. В этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире. Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие», — пояснил он, выступая в эфире Первого канала.

Политик также добавил, что при формировании правительства президент и премьер-министр всегда обсуждают вопросы потенциальной отставки.

Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором анонсировал масштабные административные реформы, требующие внесения изменений в Конституцию РФ, которые предполагают изменение баланса между ветвями власти. После этого правительство подало в отставку в полном составе.

16 января Путин назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. Медведев же занял пост заместителя главы Совета безопасности.