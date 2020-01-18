РПЦ уличила патриарха Константинопольского в двойных стандартах

Москва, 18 января. Патриарх Константинопольский Варфоломей I использует политику двойных стандартов, поддерживая или отказываясь от поддержки раскольников. Об этом в субботу заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он обратил внимание на то, что Варфоломей I поддержал каноническую Сербскую православную церковь в Черногории, отвернувшись от местных раскольников. И в то же самое время патриарх поддержал украинских раскольников, выдав им томос об автокефалии, отказавшись вставать на сторону канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Глава черногорского раскола — бывший священник Константинопольского патриархата, который был запрещен в патриархате, а глава украинского раскола — запрещенный в служении и отлученный клирик Русской православной церкви. Налицо практика двойных стандартов», — отметил Иларион, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

При этом председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата подчеркнул, что на слово патриарха Варфоломея I не стоит слишком полагаться, поскольку предстоятель Константинопольской православной церкви часто меняет свою позицию.

Если в 2016 году он поддерживал каноническую украинскую церковь, то уже в 2018 году отдал предпочтение раскольникам. Поэтому не исключено, что через два года Варфоломей I не изменит свои взгляды относительно церкви в Черногории.

Напомним, что ранее Варфоломей I инициировал передачу непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии. Новая структура получила название «Православная церковь Украины».

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение.