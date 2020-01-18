Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Берлин, 18 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в столицу Германии Берлин для участия в конференции по Ливии. Соответствующую информацию приводит телеканал «Аль-Хадас».

По предварительной информации, глава так называемого Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и его делегация также направился в Берлин для участия в конференции, проведение которой в столице Германии намечено на воскресенье.

В начале этой недели в Москве состоялись межливийские переговоры с участием представителей России и Турции. Они были инициированы президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, выступившим ранее с предложением ввести режим прекращения огня между сторонами конфликта в Ливии. Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры в Москве важными для мирного процесса в североафриканской республике.

Завтра в Берлине стартует международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В ней примут участие Россия, Франция, Турция, США, Китай, ОАЭ, Египет, Великобритания, Алжир.