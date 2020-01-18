Сирия, 18 января. ВС США не намерены покидать Ирак. В Идлибе 50 джихадистов контратакуют позиции армии с применением бронированных автомобилей и трофейных танков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку радикалов в Идлибе и на юге Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяли на себя ответственность за убийство военнослужащего САА в Дейр-эз-Зоре, а также за нападение на полевого командира SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на юге Идлиба обстреливают гуманитарные «коридоры», не давай гражданским возможности покинуть зоны боевых действий, развернули контратаку у Ат-Таха и Джарджаназа.

Курдские вооруженные формирования: в Хасаке при нападении неизвестных потеряли одного боевика.

Международная коалиция: заявила о намерении продолжить в Ираке антитеррористические операции совместно с ВС Ирака, а также о нейтрализации в ходе последних рейдов около десяти террористов ИГ.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информагентство «Исламского государства» «Амак» распространило информацию о том, что вчера террористы совершили нападение в районе поселка Аль-Джарджи, где застрелили одного военнослужащего Сирийской арабской армии (САА). Боевики также взяли на себя ответственность за вчерашнее нападение в восточной части провинции на конвой курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Абу-Хардуб. Террористы обстреляли автомобиль SDF и подбросили в салон ручную гранату, в результате чего погиб полевой командир группировки.

Провинция Идлиб

По данным агентства SANA, на юге Идлиба мирные жители больше не могут покинуть зоны оккупации альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», так как боевики периодически обстреливают дороги к гуманитарным коридорам. За сегодняшний день ни один человек не смог покинуть зону боевых действия по вине террористов. Радикалы атакуют переходы уже шесть дней подряд, чтобы на территории их оккупации осталось как можно больше мирного населения, которые являются для джихадистов живым щитом. Помимо обстрелов переходов, боевики распространяют угрозы среди местного населения захваченных ими населенных пунктов, угрожая расправой каждому гражданскому, который попробует бежать в безопасные районы под контролем сирийской армии.

Согласно информации РИА Новости группа боевиков на боевых машинах пехоты (БМП) и шести танках атаковали позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джариф. Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков в брифинге, численность джихадистов в отряде достигает пяти десятков человек.

Провинция Хасака

У поселка Хаваш на севере провинции был взорван автомобиль. Согласно информации местных источников, полученной агентством Al Nour, самодельная бомба была установлена на днище автомобиля. В момент детонации рядом или внутри не было гражданских или членов протурецкого ополчения, взрыв нанес незначительный материальный урон строениям.

Один из боевиков «Демократических сил» был застрелен неизвестными в районе поселка Аль-Шох, о чем также сообщает источник. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за покушение.

Ирак

Американский штаб операции «Непоколебимая решимость» заявил о возобновлении своих антитеррористический рейдов в Ираке, как передает новостное агентство Baghdad Post. По информации источника. За последние двое суток в Ираке их силами совместно с спецназом был проведен ряд рейдов, в ходе которых удалось обезвредить около десяти террористов «Исламского государства», которые скрывались на с севере страны. Штаб также заявил, что в ближайшее время также возобновит подготовку иракских антитеррористических подразделений. Возобновление операций ВС США произошло через 10 дней после того, как иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны, после чего премьер-министр Абдель Абдул-Махди направил запрос в Соединенные Штаты с просьбой разработать план постепенного вывода войск.

Напомним, что решение парламента о выводе американских солдат из Ирака было вызвано грубым нарушением со стороны США, когда американский самолет нанес удар по аэропорту города Багдад, где находился кортеж высокопоставленных членов иранского Корпуса Стражей Исламской революции и ополчения «Хашд Аш-Шааби». В результате атаки погиб генерал спецназа КСИР Касем Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Официальный Багдад воспринял атаку США как нарушение сувернитета Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.