Аваков оказался самым высокооплачиваемым украинским чиновником

Киев, 18 января. Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником украинского правительства. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабинета министров.

Согласно декларации о доходах, зарплата Авакова на сегодняшний день составляет 100 тыс. гривен или 254,4 тыс. рублей. Это почти вдвое превышает зарплату премьер-министра страны Алексея Гончарука, который получает 60,4 тыс. гривен или 153,67 тыс. рублей. Самая же низкая зарплата оказалась у министра кабинета министров Дмитрия Дубилета — 32,4 тыс. гривен или 82,4 тыс. рублей.

Отметим, что минимальная зарплата на Украине с 1 января повысилась на 11% и составила 4723 гривны (12 тыс. рублей). При этом прожиточный минимум составляет 2027 гривен (5157 рублей).

Арсен Аваков занимает пост главы МВД еще со времен прошлого президента Украины Петра Порошенко. Победивший в прошлом году на президентских выборах Владимир Зеленский обещал полностью обновить правительство, чтобы в нем не осталось людей из команды его предшественника, однако ради Авакова он сделал исключение. Как сообщают украинские СМИ, Зеленский не решился выгнать из правительства Авакова, поскольку тот по-прежнему контролирует ряд националистических группировок и вполне может серьезно дестабилизировать ситуацию в стране, если поднимет их на бунт. Добавим также, что Аваков является представителем так называемой «Партии войны», которая выступает за силовой захват Донбасса.