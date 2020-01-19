Отсутствие Салеха в Берлине снижает легитимность переговоров по ливийскому урегулированию

В Берлине дан старт международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая стала возможной после состоявшихся 13 января важнейших переговоров по ливийской проблематике в Москве. Изначально они рассматривались как часть мирного процесса, который, как ожидается, должен быть продолжен на сегодняшней берлинской конференции. Однако итоги ее не возымеют никакого смысла, поскольку переговоры будут проходить без участия Агилы Салеха — главы единственного легитимного парламента Ливии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не сочла нужным пригласить спикера ливийского парламента на переговоры.

По итогам состоявшихся в Москве переговоров Салех заявлял, что Турция, также принимающая участие в сегодняшней конференции, является частью ливийского кризиса, а не одной из сторон решения. Этим фактом объясняется и отказ со стороны ЛНА подписания соглашения о режиме прекращения огня на встрече 13 января с представителями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Москве при участии Турции.

17 января спикер ливийского парламента побывал на Каирской конференции, а накануне вернулся на родину в Ливию, где выступил в Палате представителей Тобрука с итогами своего визита в Россию и Египет. В настоящее время Салех участвует в так называемом турне по стране, в ходе которого он встречается с руководителями племен, чтобы совместно со всем ливийским народом определить государственную позицию по нынешней ситуации. Меркель также не направляла официальное приглашение на берлинскую конференцию по урегулированию ливийского конфликта руководителю парламента Ливии Салеху.

Комментируя ситуацию, военный эксперт, доцент РЭУ им Г. В. Плеханова и член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджие в разговоре с Федеральным агентством новостей выразил уверенность, что отсутствие на встрече в Берлине Агилы Салеха снизит легитимность переговоров.

البرلمان الليبى: ميركل لم توجه دعوة رسمية لرئيس البرلمان عقيلة صالح للمشاركة في مؤتمر برلين — Mohamed ElSherif (@MhdElsherif) January 18, 2020

Перенджиев отметил, что нежелание германской стороны приглашать на переговоры представителей ПНС и ЛНА в Берлине руководителя ливийского парламента снижает легитимность самой встречи.

«Это очень серьезно, потому что такое решение снижает легитимность берлинской встречи, ее нацеленность на положительный результат, да и в целом делает ее бессмысленной без главы парламента Ливии. А он, на минуточку, официально избран ливийцами на демократической основе, процедурах. Если с ПНС непонятно кто их назначал, то парламент африканского государства избирался народом. К тому же представитель парламента повышает легитимность самого форума в Берлине, а с другой стороны обозначает, что диалог с ним – это диалог с ливийским народом. Правительство национального согласия поддержки народа не имеет», — утверждает собеседник ФАН.

Это кажется особенно странным, если учесть, что накануне, 17 января, между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель состоялся телефонный разговор, во время которого стороны обсуждали предстоящую конференцию по урегулированию конфликта в Ливии. При этом пресс-служба Кремля сообщила, что разговор состоялся по инициативе Берлина.

«Вполне возможно во время разговора Меркель не затрагивала тему участия в конференции Салеха, но это значит, что она не нацелена на достижение положительного результата в решении ливийского вопроса. То есть форум проводится ради галочки, просто показать, что они провели мероприятие, что они молодцы и все, результат их не волнует. Меркель просто пытается пропиариться на этом мероприятии и может быть в какой-то мере повысить свой политический имидж в глазах мировой общественности», — заключил Перенджиев.

Напомним, в столице России 13 января состоялись переговоры между представителями Ливийской национальной армии и членами так называемого Правительства Национального Согласия. Организаторами переговоров стали РФ и Турция. Однако после стало известно, что глава ПНС Файез Саррадж отказался от встречи с командующим ЛНА Халифой Хафтаром, после чего фельдмаршал покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии. Так как он представитель народа Ливии и не может принимать серьезных политических решений без конссультаций с парламентом страны и рядовыми ливийцами.

Следующие переговоры по ливийскому урегулированию должны состоятся в Берлине, 19 января.