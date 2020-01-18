Россия готовится организовать поставки пшеницы в Ирак и Алжир

Москва, 18 января. Россия в ближайшее время направит пробные партии пшеницы в Ирак и Алжир. Об этом в субботу заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«По Ираку мы должны пробную партию готовить, и в ближайшее время она уйдет. И по Алжиру то же самое. Я надеюсь, что с ними медленно, но верно мы выйдем на решение этих ситуаций», — отметил он.

Напомним, что российские агропромышленники в прошлом году впервые за семь лет собрали урожай пшеницы первого класса. По данным Минсельхоза, в штатном режиме во время уборочных работ в России собрано более 120 млн тонн зерна, причем только 75 млн тонн приходится на пшеницу. Таким образом урожай позволил не только обеспечить внутреннее потребление, но и реализовать экспортные планы.

Поставки зерна в Ирак не осуществляются уже несколько лет. В 2018 году Москва и Багдад обсудили возможность их возобновления, однако зерно так и не поступило на экспорт. Что касается Алжира, то ситуация осложняется высокой конкуренцией. Данная страна является традиционным рынком сбыта для французских фермеров.