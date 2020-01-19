Концерт «Мы — Ленинградцы» прошел в Петербурге. ФАН-ТВ

Концерт-спектакль «Мы — Ленинградцы» прошел в петербургском Ледовом дворце. Александр Беглов приехал поздравить горожан с великим днем, годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Кроме него в мероприятии участвовали члены городского правительства.

«Ленинградцы победили главного противника — это голод. После прорыва продукты начали поступать в город. Спасибо, за то, что отстояли город, и за то, что подарили нам жизнь», — поблагодарил ветеранов градоначальник.

Концерт, посвященный Дню прорыва блокады Ленинграда, — это целый рассказ о воинах Красной армии, о жителях осажденного города, о тяготах фронта и тыла. Исторические и реконструкторские клубы помогли посетителям окунуться в атмосферу того времени, а музыкальные коллективы исполнили любимые военные песни.