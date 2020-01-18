Маас призвал страны прекратить направлять в Ливию оружие и солдат

Берлин, 18 января. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду на то, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Файез Саррадж возьмут ситуацию под контроль после конференции в Берлине.

«Саррадж и Хафтар будут присутствовать в Берлине. Они могут изложить друг другу свои представления, но они — часть конференции. Я надеюсь, что оба воспользуются ситуацией, чтобы снова взять в ливийские руки будущее Ливии», — отметил он.

Маас также призвал иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела Ливии и перестать направлять в эту страну оружие и солдат.

Напомним, что в воскресенье состоится международная конференция по Ливии, в которой примут участие стороны ливийского конфликта, а также целый ряд стран, включая Россию, Турцию, Египет и США. Ожидается, что по итогам переговоров будет заключено соглашение о создании в Ливии единого правительства и единой армии, что теоретически может положить конец вооруженному конфликту.

Обстановка в Ливии остается неспокойной с 2011 года, когда США спровоцировали госпереворот, в ходе которого был свергнут Муаммар Каддафи. После этого в Триполи было сформировано Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое оказалось подконтрольно западным странам и напрямую связано с террористическими группировками. Весной прошлого года Хафтар объявил о новом этапе антитеррористической операции с целью освободить Триполи от боевиков.