Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге. ФАН-ТВ

18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. В этот день горожане традиционно посещают Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронены сотни тысяч жертв блокады.

В 77-ю годовщину прорыва Владимир Путин приехал в Петербург, чтобы почтить память погибших. Этот день связан с семейной историей президента, также, как и с историями большинства петербуржцев. Он ежегодно приносит бордовые розы к могиле с табличкой «1942». Несколько лет назад он узнал, что в этом месте похоронен его старший брат, погибший в возрасте полутора лет.

Вместе с главой государства цветы к монументу «Мать-Родина» возложили губернатор Петербурга Александр Беглов и несколько жителей блокадного Ленинграда — непосредственных участников прорыва. После этого президент пообщался с ветеранами, поздравил их с 77-летней годовщиной прорыва.

Напомним, именно 18 января войска Ленинградского фронта соединились с Волховским. Помимо Дороги жизни, проходящей по Ладожскому озеру, появился сухопутный коридор. Это значительно упростило доставку теплых вещей и продуктов в осажденный город.