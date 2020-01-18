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Трамп рассказал спонсорам, как поминутно следил за убийством Сулеймани

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Трамп рассказал спонсорам, как поминутно следил за убийством Сулеймани

Вашингтон, 18 января. Президент США Дональд Трамп поминутно следил за операцией на территории Ирака, в ходе которой был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Об этом он рассказал на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп уточнил, что благодаря специальным средствам узнавал, прилетел ли Сулеймани в международный аэропорт Багдада и встретился ли с замглавой «Хашд аш-Шааби» Абу Мехди аль-Мухандисом, который тоже погиб от авиаудара американцев. Президент цинично отметил, что санкционированная им операция позволила «убрать двух по цене одного».

Трамп рассказал спонсорам, как поминутно следил за убийством Сулеймани

Глава Белого дома уточнил, что в небе перед операцией были несколько камер, с помощью которых за ситуацией следили американские военные. Трамп слушал их переговоры по радиосвязи. Президент припомнил, как один из них сказал, что Сулеймани и аль-Мухандису «осталось жить две минуты и 11 секунд». После завершения отсчета прогремел взрыв.

Как передает CNN, Трамп на встрече возмущался тем, как Сулеймани отзывался о США. При этом президент ни разу не упомянул о неминуемой угрозе жизни американских граждан, с которой Вашингтон связал решение убить иранского генерала.

Трамп рассказал спонсорам, как поминутно следил за убийством Сулеймани

Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Пентагон подтвердил, что провести операцию распорядился Трамп, который объявил, что стремится предотвратить «враждебные действия» со стороны Ирана. Вашингтон обвинил генерала в «подготовке» нападений на американских военнослужащих и дипломатов, а также в «причастности к атакам» на посольство Соединенных Штатов в Ираке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. Страна первела ракетные войска в боевую готовность и объявила траур, а впоследствии учредила Международный день сопротивления.

«Мученик Сулеймани» — такое название получила операция Ирана, ставшая ответом на жестокое убийство генерала, считающегося в стране национальным героем. Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке.

Многие эксперты пришли к выводу, что беспредел, который творят США на Ближнем Востоке, опасен. По их мнению, после нескольких провокаций сил Вашингтона призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) вновь становится актуальным.

Востоковед Маис Курбанов и вовсе заявил, что США несут разруху, голод и смерть на Ближнем Востоке.

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Источник: CNN
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