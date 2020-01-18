Трамп рассказал спонсорам, как поминутно следил за убийством Сулеймани

Вашингтон, 18 января. Президент США Дональд Трамп поминутно следил за операцией на территории Ирака, в ходе которой был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Об этом он рассказал на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп уточнил, что благодаря специальным средствам узнавал, прилетел ли Сулеймани в международный аэропорт Багдада и встретился ли с замглавой «Хашд аш-Шааби» Абу Мехди аль-Мухандисом, который тоже погиб от авиаудара американцев. Президент цинично отметил, что санкционированная им операция позволила «убрать двух по цене одного».

Глава Белого дома уточнил, что в небе перед операцией были несколько камер, с помощью которых за ситуацией следили американские военные. Трамп слушал их переговоры по радиосвязи. Президент припомнил, как один из них сказал, что Сулеймани и аль-Мухандису «осталось жить две минуты и 11 секунд». После завершения отсчета прогремел взрыв.

Как передает CNN, Трамп на встрече возмущался тем, как Сулеймани отзывался о США. При этом президент ни разу не упомянул о неминуемой угрозе жизни американских граждан, с которой Вашингтон связал решение убить иранского генерала.

Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Пентагон подтвердил, что провести операцию распорядился Трамп, который объявил, что стремится предотвратить «враждебные действия» со стороны Ирана. Вашингтон обвинил генерала в «подготовке» нападений на американских военнослужащих и дипломатов, а также в «причастности к атакам» на посольство Соединенных Штатов в Ираке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. Страна первела ракетные войска в боевую готовность и объявила траур, а впоследствии учредила Международный день сопротивления.

«Мученик Сулеймани» — такое название получила операция Ирана, ставшая ответом на жестокое убийство генерала, считающегося в стране национальным героем. Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке.

Многие эксперты пришли к выводу, что беспредел, который творят США на Ближнем Востоке, опасен. По их мнению, после нескольких провокаций сил Вашингтона призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) вновь становится актуальным.

Востоковед Маис Курбанов и вовсе заявил, что США несут разруху, голод и смерть на Ближнем Востоке.