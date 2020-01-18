Врач Водовозов рассказал о главных правилах крещенских купаний

Москва, 18 января. Крещенские купания являются распространенной в России и на Украине православной традицией, однако не все знают о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не заболеть.

По словам врача-терапевта Алексея Водовозова, принимать купания можно только в специально оборудованном месте. Рядом должно быть теплое помещение, чтобы люди могли согреться. Кроме того, возле купели всегда должны дежурить врачи скорой помощи на случай, если кому-нибудь станет плохо.

«Окунаться лучше по пояс, не по сердце. Зашли и вышли — этого более чем достаточно, если вы не практикуете закаливание в течение долгого времени. Если вы опытный человек, то можете окунуться и с головой», — рассказал Водовозов Ura.ru.

После купаний следует быстро переодеться в сменную одежду, зайти в теплое помещение и выпить горячий напиток. При этом врач подчеркнул, что ни в коем случае нельзя согреваться алкоголем, поскольку он лишь способствует потере тепла.

Детям крещенские купания противопоказаны. От переохлаждения они могут заболеть пневмонией.Также принимать участие в купаниях не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и половой систем.

В этом году крещенские купания будут отмечаться с 19 января. Проруби организовываются специалистами заранее, обычно в таких местах дежурят медики и спасатели. В Центральном округе безопасность мероприятия будут обеспечивать более 6 тыс. росгвардейцев.