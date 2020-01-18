Баранец рассказал, почему Хафтар и его армия благодарны России за мирное урегулирование

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен, что только Россия заинтересована в возвращении мира в Ливию.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Аль-Мисмари провел пресс-конференцию, во время которой сообщил, что армейские подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара несколько раз фиксировали случаи нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Помимо этого Аль-Мисмари заявил, что переброска на территорию страны сирийских боевиков, а также наемников и турецких офицеров — это явное нарушение режима прекращения огня. Кроме того, по словам представителя ЛНА, турецкие подразделения установили системы противовоздушной обороны в аэропорту «Митига» в Триполи.

Тем не менее ЛНА «по-прежнему привержена соблюдать перемирие», так как ценит усилия друзей (скорее всего, речь идет о России), которые помогли прекратить стрельбу в западном военном регионе.

Комментируя заявление официального представителя ЛНА, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Мисмари не просто так говорит о том, что с полуночи 12 января армия Хафтара и боевики Сарраджа прекратили огонь и что ЛНА будет и дальше придерживаться режима тишины».

«Это же один из главных результатов российской политики по привнесению мира в Ливию. Ведь именно в Кремле родилась идея о том, чтобы провести специальную конференцию по Ливии. Это же кремлевская, но если быть совсем уж честными, то путинская идея. То есть Россия в данном случае выступила как единственный реальный миротворец. А ПНС действительно несколько раз нарушало перемирие», — говорит военный аналитик.

По его словам, Москва приложила максимальные усилия для того, чтобы минимизировать потери среди населения Ливии, за что военное командование Ливийской национальной армии благодарно Российской Федерации.

«Хотя есть один очень серьезный фактор, который может привести к прямому боевому столкновению армии Хафтара не только с ПНС, но и с турецкими войсками. А вот здесь возникает вопрос — что в Ливии забыл Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ФАН) со своими солдатами? Что его так припекло, что он полез в соседнюю страну и еще больше может разжечь костер гражданской войны? Вот это очень важно. То есть вместо того, чтобы играть миротворческую роль, Эрдоган подливает керосина в костер ливийской гражданской войны. Мы же просто стараемся делать так, чтобы установился баланс сил и в конце концов ливийский кризис сошел на нет. За что нам Мисмари, Хафтар и Салех благодарны. Соответственно с оглядкой на нас, ЛНА и дальше будет придерживаться режима прекращения огня», — заключил Виктор Баранец.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по Ливии с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Во встрече приняли участие командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж. Однако после стало известно, что Саррадж отказался от встречи с Хафтаром, а фельдмаршал покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС Ливии. На некоторое время подписание документа отложили, но режим тишины в африканском государстве продолжает действовать.

Следующие переговоры по ливийскому урегулированию должны состоятся в Берлине, 19 января. Отметим, это будет уже не первое мероприятие по решению вопроса Ливии: такие встречи организовывались и раньше, однако ни Хафтар, ни Саррадж их не посещали, ведь они просто не способны друг с другом разговаривать. Тем не менее России удалось организовать встречу двух непримиримых врагов и усадить их за стол переговоров. Москве на это потребовалось меньше недели.