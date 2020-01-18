Нефтяники в Ливии объявили о форс-мажоре из-за остановки экспорта из пяти портов

Триполи, 18 января. Ливийская нефтяная корпорация объявила о форс-мажоре в связи с тем, что был остановлен экспорт нефти из пяти портов. Об этом говорится в заявлении компании.

«Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра», — сообщили представители корпорации.

Уточняется, что распорядились прекратить отгрузку глава управления охраны нефтяных месторождений, генерал Наджи Аль-Магриби, а также полковник Али Джийляни из штаба командования Сирта.

Еще ранее отдал распоряжение приостановить процесс отгрузки ресурса в пяти портах командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Фельдмаршал недавно согласился принять участие в международной конференции в Берлине, направленной на урегулированию кризиса в Ливии. Встреча пройдет в столице Германии 19 января. На нее также приглашены глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, представители России, США, Великобритании, Турции, Египта, Китая, Франции, ЕС и Африканского союза.

Ранее Хафтар принимал участие в переговорах по Ливии, прошедших 13 января в Москве. Благодаря усилиям России впервые за долгое время удалось собрать вместе стороны конфликта. Встречу также посетила турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Спустя пару дней после переговоров президент РФ Владимир Путин получил благодарственное письмо Хафтара, в котором он поддержал инициативу России по примирению сторон конфликта в Ливии.