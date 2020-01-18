МО РФ возложило ответственность за обострение ситуации в Идлибе на боевиков «Ан-Нусры»

Москва, 18 января. Основная ответственность за обострение ситуации в зоне деэскалации в сирийском Идлибе лежит на боевиках запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

В идлибской зоне деэскалации продолжаются провокации и обстрелы населенных пунктов и позиций правительственных войск со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Основную ответственность за обострение ситуации несет террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ. — Прим. ФАН), численность которой на территории идлибской зоны деэскалации без учета иностранных наемников составляет не менее 20 тысяч боевиков», — сообщил руководитель ЦПВС.

По словам Боренкова, «очевидной целью террористических формирований является дестабилизация обстановки».

17 января бандгруппа численностью до 50 боевиков при помощи боевых машин пехоты (БМП) и шести танков атаковала позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Абу-Джариф. Террористы продвинулись в глубину на расстояние до 1,2 километра и на 500 метров по фронту. 18 января боестолкновения продолжились.

Генерал-майор подчеркнул, что непрекращающиеся атаки боевиков ХТШ на позиции правительственных войск подтверждают целенаправленные действия командования радикальных формирований по срыву режима прекращения огня, введенного в соответствии с российско-турецкими договоренностями.

Тем временем в Сирии растет массовое недовольство населения диктатурой террористов, провоцирующее протестные выступления на подконтрольных им территориях. В таких условиях главари джихадистов стремятся создать новые витки эскалации, чтобы мобилизовать боевиков в Идлибе для противостояния правительственным войскам и не утратить контроль над оккупированными зонами.

При этом руководство террористов очевидно рассчитывает на поддержку Запада, который своим вмешательством в очередной раз попытается не допустить решительных действий государственных сил по ликвидации террористического гнезда в провинции.

Только за прошедшие сутки в Идлибе было зафиксировано 66 обстрелов. Обострение обстановки привело к тому, что вывод мирных жителей из провинции оказался приостановлен. По информации агентства SANA, боевики запрещают населению покидать зону боевых действий и в случае неповиновения угрожают физической расправой. Таким образом джихадисты используют мирных граждан в качестве живого щита.

В российском Центре по примирению призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, перейти к мирному урегулированию ситуации в подконтрольных им районах и не препятствовать освобождению мирных жителей через открытые пункты пропуска.

Напомним, Идлиб является единственным регионом Сирии, который остается в руках боевиков на протяжении семи лет. В нем действует зона деэскалации, в которую переместились террористы, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях САР. В настоящее время на территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

10 января Россия и Турция договорились о введении в Идлибе режима прекращения огня с 12 января, однако боевики не позволили ему продержаться.

1 Организация запрещена на территории РФ.