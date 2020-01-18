Москва, 18 января. Деятельность так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем губительна для страны. В этом уверен председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Деятельность Файеза Сарраджа и возглавляемого им так называемого Правительства национального согласия губительна для Ливии. И я жду, когда мировое сообщество сможет поставить вопрос перед Сарраджем, чтобы он ответил за все, что он делает», — пояснил он «ПолитЭксперту».

По словам Малькевича деструктивность деятельности ПНС Ливии сегодня отрицают только те страны, которые «не успели допилить» природные ресурсы республики. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в свою очередь пытается очистить страну от захвативших власть боевиков, стабилизируя ситуацию в регионе.

Напомним, что ситуация в Ливии остается нестабильной с 2011 года, когда повстанцы при поддержке США свергли Муаммара Каддафи. После этого в Триполи было создано Правительство национального согласия, которое оказалось подконтрольно западным странам и напрямую связано с террористическими организациями. Боевиков ПНС уже неоднократно уличали в похищении и убийстве людей.

Ливийский народ встал на сторону законно избранного парламента в Тобруке и Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара. Весной прошлого года он объявил о новом этапе антитеррористической операции и повел войска на Триполи.