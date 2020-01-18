Ближний Восток требует ухода США после жестокого убийства Сулеймани

Москва, 18 января. Политика президента США Дональда Трампа, отдавшего приказ убить иранского генерала Касема Сулеймани, приведет к последствиям, чрезвычайно плачевным для Вашингтона. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Юрий Коротченко.

Ранее старший советник Женевского центра политики безопасности Марк Фино заявил, что глава Белого дома мог отдать приказ провести операцию против командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) для укрепления своих политических позиций в преддверии выборов в США.

Коротченко считает, что Трамп своими недружественными действиями по отношению к Ирану спровоцировал изменение военно-политического баланса в регионе.

«Больше никто не хочет тут видеть военные базы США. У всех появилось реальное ощущение угрозы», — цитирует эксперта Nation News.

Многие страны забеспокоились о собственном суверенитете, который пытаются обеспечить за счет закупки современных зенитно-ракетных комплексов, например, у России. США при этом начнут терять рынок вооружения, и это очередное последствие недальновидного шага Трампа, подчеркнул Коротченко.

«Тот же самый Ирак уже заявил о готовности провести по ускоренной процедуре переговоры с Россией и приобрести С-400», — напомнил военный эксперт.

Коротченко считает, что перспективы американцев на Ближнем Востоке будут во многом зависеть от поведения Багдада, на который США сейчас давят угрозой санкций. Вашингтон не хочет уводить свой контингент из региона, однако все больше и больше стран начинают требовать скорейшего ухода американцев, заключил эксперт.

Напомним, Сулеймани погиб 3 января, когда американские военные нанесли авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного. Гибель генерала не могла не вызвать реакцию Ирана, который в ответ нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани».

Тегеран заявил об учреждении Международного дня сопротивления в память о генерале. Минобороны РФ назвало произошедшее недальновидным шагом США, который приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

Сирия, Ирак и Иран, а также многие эксперты пришли к выводу, что военное присутствие США на Ближнем Востоке опасно, и призвали американцев немедленно покинуть регион.