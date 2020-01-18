Волонтеры призывают бойцов ВСУ протестовать против генштаба 

Луганск, 18 января. Украинские волонтеры призывают бойцов Вооруженных сил Украины в Донбассе принять участие в протестных акциях против политики генерального штаба киевской армии. Об этом рассказал офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, представители сразу нескольких волонтерских организаций в расположениях соединений, несущих службу в Донбассе, пытаются вовлечь силовиков в несанкционированные акции. Причиной, по словам Филипоненко, является политика, проводимая главой генштаба ВСУ Русланом Хомчаком

«Касаемо масштабного сокрытия потерь среди военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения ООС (Операции объединенных сил. — Прим. ФАН)», — уточнил офицер.

Ожидается, что акции пройдут с 18 по 22 января.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать Минские соглашения.

Ранее полпред РФ Борис Грызлов на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе подчеркнул, что Киев продолжает делать противоречивые заявления, пытаясь пересмотреть четкий алгоритм, достигнутый Минскими соглашениями.