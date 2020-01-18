Володин назвал послание Путина судьбоносным и историческим

Москва, 18 января. Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию оказалось историческим и судьбоносным. Об этом в субботу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Послание для нас имеет историческое, судьбоносное значение. Президент часть своих полномочий предложил отдать гражданам, чтобы они через депутатов решали вопросы назначения министров. Чтобы они спрашивали с исполнительной власти», — отметил он.

По словам председателя нижней палаты парламента, инициированные Путиным реформы позволят повысить эффективность государственного аппарата. С одной стороны, они сохраняет сильную президентскую власть, при которой глава государства может отстранять от должности некомпетентных чиновников. С другой стороны, они увеличат роль законодательной власти и гражданского общества.

Володин также подчеркнул, что Путин смог собрать Россию заново, превратив порабощенную иностранными фондами страну-изгоя в сильное государство, с которым теперь считаются во всем мире.

Напомним, что на днях Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил изменить Конституцию РФ, чтобы ребалансировать ветви власти. После этого правительство РФ ушло в отставку в полном составе. Новым премьер-министром был назначен руководитель ФНС Михаил Мишустин, а прежний председатель кабмина Дмитрий Медведев стал замглавы Совета безопасности РФ.

Мишустин уже объявил, что все члены нового правительства будут нести персональную ответственность за поставленные задачи. В частности, он пообещал реализовать майские указы Путина, вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, выстроить четкую систему взаимодействия с регионами, улучшить инвестиционный климат в стране, а также форсировать работу по реализации нацпроектов