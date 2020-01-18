Путин заверил, что власти будут работать над повышением реальных доходов населения

Санкт-Петербург, 18 января. Власти будут работать над повышением реальных доходов населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Северной столице.

«У нас экономика выросла практически в два раза, и доходы населения подросли существенным образом. Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать», — сказал он.

Глава государства также отметил, что предложения, озвученные 15 января в послании Федеральному собранию, не являются полным комплексом мер, которые предстоит выполнить.

По его словам, план по достижению национальных целей развития гораздо масштабнее, и власти должны его реализовать.

В начале января в интервью ТАСС Путин признался, что его «очень беспокоит» произошедшая в реальных доходах населения стагнация.

Напомним, 18 января президент находится в Санкт-Петербурге по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Днем Путин принял участие в памятных мероприятиях, возложив цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке и венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Кроме того, глава государства посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.