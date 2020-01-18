В честь прорыва блокады Ленинграда Путин наградил ветеранов. События дня. ФАН-ТВ

Годовщина прорыва блокады Ленинграда 18 января Россия вспоминает одну из самых важных страниц в истории Великой Отечественной войны — День прорыва блокады Ленинграда. 77 лет назад советские войска пробили оцепление на Невском пятачке. Это стало переломным моментом, хотя нацистская Германия и ее союзники еще год с лишним держали город в осаде. Память жертв сегодня почтили на Пискаревском кладбище, церемонию посетил и президент нашей страны Владимир Путин. Он возложил цветы к монументу «Мать-родина». Для российского лидера это еще и семейная история — его мать пережила всю блокаду, а отец защищал город в роли фронтовика. Страшная трагедия длилась почти 900 дней и ночей и унесла жизни, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 млн человек. Обстрелы, суровые зимы, массовый голод — все это Северная столица преодолела ценой немыслимых усилий. Сегодня Владимир Путин также посетил Музей обороны и блокады Ленинграда. Там он встретился с ветеранами и вручил им памятные медали в преддверии другой важной даты — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И по этому случаю президент уже пообещал фронтовикам материальную поддержку — в размере 75 000 рублей.

Польша заявила России права на произведения искусства Между Москвой и Варшавой снова разворачивается «историческая дискуссия». Польский МИД внезапно заявил о потере своего «культурного наследия», в частности, известных картин. А в их пропаже обвинил не иначе как СССР. Дипломаты утверждают, что силами НКВД Советский Союз якобы разграбил ценные произведения искусства, которые сейчас находятся в России. Фактически Варшава заявила Москве свои права на озвученный список. Впрочем, даже спустя столько лет такая риторика уже не удивляет, особенно в последние дни. Ведь исторические споры между двумя странами вновь обострились. Накануне наше министерство обороны показало архивные документы — в честь годовщины освобождения Варшавы войсками Красной армии. Власти Польши приняли эту публикацию в штыки и даже пожаловались, что в стране установился коммунистический режим. Еще один виток этой дискуссии начался в конце 2019-го, когда Владимир Путин назвал антисемитской свиньей Юзефа Липского, бывшего посла Польши в нацистской Германии, который поддерживал политику Гитлера против евреев. И даже эти слова вызвали недовольство нынешней Варшавы, которую Москва уже не раз уличала в политизации истории.