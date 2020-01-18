Путин пообещал поддержку властей поисковым отрядам

Санкт-Петербург, 18 января. Власти продолжат оказывать поддержку поисковому движению, заверил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил участников поисковых отрядов. Президент отметил, насколько важна эта кропотливая, тяжелая и подчас опасная работа, требующая ответственности и дисциплины.

Путин напомнил, что порой поисковым отрядам приходится работать на территориях, где проходили боевые действия. Российский лидер выразил надежду, что свою деятельность они будут развивать и дальше.

«А мы всячески с официального уровня будем вас поддерживать», — пообещал Путин на встрече с ветеранами и членами общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге.

Президент подчеркнул необходимость сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Субботу российский лидер провел в Северной столице. Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец, а затем венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Кроме того, глава государства вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» четырем ветеранам.

Напомним, что поисковые отряды не так давно помогли и самому президенту. Им удалось найти останки брата Путина, который ребенком погиб во время блокады Ленинграда. Как рассказал глава государства, тело его родственника находилось в братской могиле на Пискаревском мемориальном кладбище, однако об этом не знал ни он сам, ни его родители.

Работу поисковиков он назвал хорошей и благородной.