Сирия, 18 января. Ожесточенные боестолкновения на юге Идлибе - радикалы открыли огонь из ракетных установок по опорным пунктам сирийской армии. В Ираке террористы «Исламского государства»1 совершили нападение на мирный поселок в провинции Киркук. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление в Алеппо, обмениваются в идлибе ударами с радикалами, потеряли несколько человек личного состава.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): в иракской провинции Киркук совершило нападение на мирный поселок - есть жертвы среди мирного населения.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армией на юге Идлиба и в Алеппо.

Международная коалиция: по неподтвержденным данным, переклы дорогу для патруля российской военной полиции на севере провинции Хасака.

Провинция Алеппо

Согласно информации Министерства Обороны РФ, приведенной в справке по обстановке в провинции на 18 января, сирийская армия восстановила накануне оборону поселения Кудеха, оттеснив радикалов к исходным позициям к поселку Караси, после чего банд группировка радикалов в 50 человек атаковала позиции армии у поселка Абтин. Огонь из артиллеристских установок заставил их отступить обратно, потеряв 7 человек битыми и 23 ранеными. Радикалам удалось ранить четырех военнослужащих и убить двоих в западной части Алеппо, нанеся удар с помощью беспилотника. Еще одна попытка дестабилизации ситуации на фронте была предприняла у поселка Хара, где военнослужащие подбили из ПТУР джихад-мобиль, направленный к их позициям.

По информации военных аналитиков последние выступления боевиков на юге Алеппо – попытка альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» спровоцировать новый виток эскалации с целью мобилизовать боевиков в Идлибской зоне деэскалации для противостояния правительственным войскам.

Провинция Идлиб

Подконтрольные боевиками вооруженной оппозиции медиаресурсы сообщают, что в результате ракетного удара по позициям сирийской армии на фронте в районе поселка погибли несколько сирийских солдат. Радикалы также нанесли удары из ракетных установок по укреплениям армии в районе поселка Ат-Тах.

У гуманитарного коридора у поселка Абу-Духур боевики нанесли ракетный удар по автомобилю сирийской армии, в результате чего погибло несколько военнослужащих. После этого самолеты ВВС Сирии совершили вылет в районе поселения Хан-ас-Субуль, где находятся огневые точки радикалов и нанесли по ним точечный удар с воздуха.

Ранее активизация радикалов в Идлибе вынудила подразделения правительственных сил открыть огонь по оборонительным сооружениям радикалов у поселков Мукка, Ат-Тах, Хирбет-Бабулин, Тель-Манас и Джарджаназ после массированного контрнаступления. Накануне правительственными силам удалось восстановить свои позиции после того как шесть десятков радикалов атаковали их позиции в районе поселка Гадфа и Абу-Джариф, где радикалы отбили больше километра территорий.

Провинция Хасака

По неподтвержденным данным, конвой военнослужащих ВС США в районе поселка Телль-Фахар перекрыл путь патрулю российской военной полиции, направлявшемуся в район поселка Аль-Маликия, как передает агентство Rojava Network.

Источник также сообщил, что в лагере беженцев «Аль-Хол» курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжили рейды в палатках в секторе, где содержатся члены семей террористов ИГИЛ. По данным местных, боевики задержали одну из женщин и заключили под стражу для дальнейших допросов. Вчера в ходе обысков радикалы задержали группу вдов ИГИЛ, которых подозревают в совершении серии убийств и нападений на других жителей лагеря.

Ирак

По информации агентства Anna News, в иракской провинции Киркук боевики «Исламского государства» совершили нападение на населенный пункт Рафиа. По данным источника, в результате атаки погиб по меньшей мере, один местный житель.

Ранее сообщалось, что в ходе контртеррористической операции на севере Ирака спецслужбам и подразделения антитеррористического агентства задержали за последние сутки двух террористов, которые скрывались в поселках.

1 Организация запрещена на территории РФ.