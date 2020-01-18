Перенджиев: Привлечение Сарраджа к переговорам вынудит его действовать в интересах Ливии

Москва, 18 января. Главу Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа необходимо привлекать к переговорам по урегулированию ситуации, несмотря на его связи с террористами. Об этом в субботу заявил член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Мы понимаем, что Саррадж – человек сложный, фактически уголовник, но, несмотря на это, помимо правовой оценки, нужно учитывать политический фактор, который сейчас в приоритете. Нужно использовать Сарраджа в переговорном процессе как политическую фигуру», — пояснил он порталу «ПолитРоссия».

По словам эксперта, первоочередной задачей России и мирового сообщества является прекращение военных действий в Ливии. И только после этого можно будет давать правовую оценку действиям Сарраджа и ПНС Ливии в целом. Кроме того, привлечение главы Правительства национального согласия к переговорам вынудит его действовать в интересах обычных ливийцев, а не только в собственных.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин в свою очередь обратил внимание на весомый вклад России в урегулирование ситуации в Ливии. Она не просто помогает африканской стране преодолеть политический кризис, но и задает новый тренд выстраивания отношений в регионе, в основе которого лежит диалог между сторонами.

Напомним, что ранее Москва организовала переговоры с Сарраджем и главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. По итогам встречи Хафтар направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за миротворческие усилия и выразил готовность продолжить межливийский диалог в России.