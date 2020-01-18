Донбасс сегодня: Болгария поставляет Киеву артснаряды, солдат ВСУ косят мины и инфекции

Донбасс, 18 января. Киевские силовики получают помощь от европейских стран в виде тяжелых артиллерийских боеприпасов. Командующий ООС проводит проверку в одной из частей ВСУ. Очередная гибель украинских солдат на собственном минном поле в Донецкой области. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны подразделений, входящих в состав структуры Операции объединенных сил, составило пять раз. Обстрелы велись по населенным пунктам Горловка, Донецк, Старомихайловка и Зайцево. Украинская армия задействовала 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Как рассказали в Народной милиции ДНР, командование 128-й бригады ВСУ ожидает поставки артиллерийских боеприпасов болгарского производства. Будут поставлены снаряды для гаубиц калибром 122 мм, осколочно-фугасные мины для миномета калибром 120 мм. Боеприпасы уже зашли на территорию Украины под видом гумпомощи с территории соседней Румынии.

Коррупция в рядах ВСУ, рост некомплекта личного состава

Спикер Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин на своем еженедельном брифинге сообщил о фактах масштабной коррупции в Вооруженных силах Украины и нехватке специалистов в подразделениях и частях сил ООС. Наработанные схемы хищений и краж в основном сказываются на складах вещевого довольствия, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, медикаментов.

В Донецкой области самое тяжелое положение по нехватке зимней одежды, лекарств и продуктов сложилось в 58-й бригаде ВСУ. В результате с диагнозами «простуда» и «пневмония» в больницы попали более 40 военнослужащих. Один из них умер в госпитале Дзержинска из-за того, что медпомощь оказывать было уже поздно. Узнав о происходящем, в расположение бригады прибыл сам командующий силовой операцией Владимир Кравченко.

Комиссия из штаба ООС выявила массовые факты хищений и краж. Около 60 тонн ГСМ отсутствовали на складах, военнослужащим не досталось более 300 комплектов зимней формы. Материалы по вскрытым фактам коррупции направлены в военную прокуратуру для открытия уголовных производств в отношении руководящего состава бригады.

Причина нехватки личного состава в ВСУ однако заключается не только в том, что болезни косят украинских силовиков. Растет количество желающих разорвать контракт на службу. Основной причиной является несоразмерная нагрузка на солдат в связи с огромным некомплектом личного состава и нехваткой профильных специалистов. Многие рядовые и офицеры не сменяются с боевых постов неделями, а бронированная техника частично не готова к пользованию по назначению, поскольку остро стоит вопрос с комплектом механиков и водителей. Например, в 28-й и 92-й бригадах ВСУ некомплект личного состава составляет 43%. Неудивительно, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ об изменении призывного возраста в стране с 20 на 18 лет.

«Волонтеры» вовлекают украинских солдат в политические акции протеста

Как рассказали в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР, украинские так называемые волонтерские организации взялись за обработку военнослужащих, пытаясь привлечь их к участию в акциях протеста против политики Генштаба ВСУ.

Волонтеров якобы не устраивает сокрытие от общественности настоящих данных о потерях личного состава армии. Проведение акций запланировано в период с 18 по 22 января. В связи с этим руководство ООС издало распоряжение пресекать любую волонтерскую деятельность в частях ВСУ.

Группа военнослужащих ВСУ подорвалась на минном поле

Очередная смерть настигла военнослужащих 58-й бригады ВСУ на собственном минном поле. Командир бригады Кащенко направил группу саперов минировать местность вблизи села Новгородское Донецкой области.

При случайном заходе на ранее заминированный участок группа военнослужащих подорвалась на мине. Во время взрыва двое силовиков погибли, один был ранен осколками мины. Командованием бригады проводится расследование обстоятельств ЧП.