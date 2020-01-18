Путин не поддерживает идею бессрочного пребывания президента у власти

Санкт-Петербург, 18 января. Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что стране не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.

Ветеран Великой Отечественной войны на встрече с российским лидером в Петербурге обратился к нему с просьбой изменить или улучшить одну из статей конституции таким образом, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

Он также добавил, что у действующего лидера получилось укрепить обороноспособность страны, и поэтому теперь он может приступать к решению других задач.

Путин, в свою очередь, поблагодарил ветерана за позитивную оценку деятельности и уточнил, что понимает обеспокоенность многих сроками пребывания главы государства у власти, связанную с тревогой за стабильность в обществе и в государстве. Однако идею возобновлять такую практику не поддержал.

«Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти», — объяснил он.

15 января Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Обращаясь к парламентариям, он озвучил ряд предложений по изменению Конституции России. В частности, выступил с инициативой запретить высшим чиновникам, депутатам и судьям иметь любое иностранное гражданство или вид на жительство и ужесточить требования к кандидатам на пост главы государства.

Кроме того, Путин согласился с тем, что одно и то же лицо не должно занимать президентский пост более двух сроков подряд.