Главные новости 18 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 18 января.

Shell продолжит работу над проектом «Северный поток — 2», несмотря на санкции США. Компания Shell поддержит строительство «Северного потока — 2» вопреки санкциям США.

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков впервые навестил свою мать в больнице, этот факт взволновал пользователей Сети. Сын Заворотнюк впервые навестил тяжелобольную мать в больнице.

Певец 17 января отмечал юбилей, на празднование которого собрал многих звезд российской эстрады. Пригожин показал трогательный танец Пугачевой и Николаева.

Средний размер пенсии в РФ к 2022 году превысит 18 тысяч рублей, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Глава ПФР Дроздов рассказал, как изменятся пенсии к 2022 году.

Пассажиров вылетающего из Новосибирска самолета эвакуировали из-за воспламенения топлива в одном из его двигателей. Появилось видео загоревшегося в Новосибирске самолета.

Обвинения Украины и Грузии в адрес России по Азовскому морю являются обычной провокацией. Сенатор Джабаров отреагировал на жалобу Грузии и Украины по Азовскому морю.

Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, в каком количестве можно есть красное мясо без вреда для здоровья. Диетолог Барташевич назвала главные опасности для организма при употреблении мяса.

Замглавы МИД Польши прокомментировал документы, опубликованные Минобороны РФ об освобождении Варшавы в годы войны. МИД Польши оценил рассекреченные Россией документы об освобождении Варшавы.

Глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно возглавил рейтинг самых богатейших людей мира, пишет Forbes. Глава LVMH признан богатейшим человеком в мире.

Российская актриса Катерина Шпица ответила хейтерам на нападки из-за фотографии с разрезанным арбузом между ног. Затравленная из-за фото с арбузом Катерина Шпица ответила хейтерам.