Американский врач Агус раскрыл секрет долголетия

Москва, 18 января. Известный американский врач Дэвид Агус рассказал, что нужно делать для сохранения здоровья и долголетия. Основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии выступил на ассамблее «Здоровая Москва».

По словам Агуса, проводить жизнь стоит в движении, не ограничиваясь одним только спортивным залом. Специалист напомнил, что мозгу тоже требуются нагрузки, например, решение сложных задач.

При этом он посоветовал не перегружать мозг перед сном. Врач считает, что нужно приучать организм к режиму дня и обеспечивать себе комфортное и тихое спальное место.

В целом секрет долголетия, раскрытый Агусом, довольно краток и прост.

«Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно! Не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина», — сказал врач.

Он призвал не мешать естественным процессам в организме и напомнил, что современная медицина в состоянии помочь человеку сохранить как хорошую форму, так и здоровье.

Ранее немецкие доктора назвали шесть привычек человека, которые непосредственно влияют на состояние его иммунитета. Среди них как лежащие на поверхности — курение и употребление алкоголя, так и не совсем очевидные. Специалисты считают, что вред здоровью могут нанести привычки ходить босиком, поздно ложиться спать, а также нежелание бороться с постоянным стрессом и употребление нездоровой пищи.