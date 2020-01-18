Сирийские боевики вновь заблокировали работу гуманитарных коридоров в Идлибе

Дамаск, 18 января. Боевики вновь начали препятствовать выводу мирных жителей из сирийской провинции Идлиб, где продолжаются боевые действия. Как сообщает информагентство SANA, гуманитарные коридоры, которые создавались для безопасной эвакуации гражданского населения, проработали всего несколько дней.

Источники агентства сообщают, что террористы запрещают местному населению покидать зону боевых действий, угрожая физической расправой в случае непослушания. Таким образом джихадисты продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Отметим, что большую часть территории провинции Идлиб на сегодняшний день контролируют террористические группировки, которых поддерживают США в попытке свергнуть легитимного президента САР Башара Асада и его правительство. Соединенные Штаты финансируют боевиков и снабжают их оружием, разжигая тем самым вооруженный конфликт, от которого страдают обычные граждане.

Так, например, накануне террористы обстреляли жилые кварталы в западной части Алеппо из реактивных систем залпового огня, в результате чего погибло 7 и ранено не менее 18 мирных жителей. Кроме того, они совершили нападение на правительственную армию Сирии, используя пикапы с установленными на них пулеметами и «джихад-мобили», однако эта атака была отбита.

Основную ответственность за обострение ситуации несет террористическая группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ), численность которой на территории Идлибской зоны деэскалации, без учета иностранных наемников, составляет не менее 20 тысяч боевиков.