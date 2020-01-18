Мединский ответил на заявление МИД Польши о культурных ценностях

Москва, 18 января. Вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны. Об этом заявил исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский.

Он прокомментировал сообщение министерства иностранных дел Польши, в котором были заявлены права на ряд предметов искусства, находящихся в России.

«Перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться», — сказал Мединский.

Исполняющий обязанности министра культуры подчеркнул, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий», при которых РФ вступила бы в переговоры на тему «возвращения культурных ценностей».

Польские власти в последнее время часто выступают с обвинениями в адрес России и СССР и пытаются преуменьшить роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. Варшава неоднократно пыталась и продолжает предпринимать попытки переписать историю Второй мировой войны и в послевоенный период.

Находясь в Петербурге по случаю 76-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, президент России Владимир Путин анонсировал открытие центра архивных документов, посвященных Второй мировой войне, пообещав с помощью официальных вещественных доказательств «заткнуть рот» тем, кто пытается принизить роль отечественных военных героев.

В пятницу, 17 января официальные власти Польши отказались от участия в праздновании 75-летия освобождения Варшавы от немецкой оккупации, сообщает «АиФ». В числе пришедших возложить венки к Могиле неизвестного солдата на площади Пилсудского были представители российской и белорусской дипмиссий. Один из венков был возложен от имени мэра Варшавы Рафала Тшасковского, однако его самого на церемонии не было. Также в польской столице не прогремел традиционный праздничный салют.