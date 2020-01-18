Путин назвал «моральными уродами» выступающих против поддержки семей с детьми

Санкт-Петербург, 18 января. Президент РФ Владимир Путин возмутился заявлениями тех, кто выступает против поддержки семей с детьми государством. Мнением по данному поводу российский лидер поделился на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге.

По словам Путина, он «не мог себе даже представить», что кто-то посчитает поддержку семей государством чрезмерной и будет призывать не помогать россиянам, имеющим детей, в таком объеме.

«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — подчеркнул президент РФ.

При этом глава государства добавил, что, с другой стороны, он не против, чтобы люди и дальше высказывали подобное мнение, потому что тогда «дурь каждого видна будет».

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранием. Внушительная часть речи президента коснулась демографической ситуации. Глава государства предложил целый ряд мер, направленных на поддержку семей с детьми. Так, Путин выступил с инициативой выплачивать материнский капитал в размере 466 617 рублей уже при рождении первенца и увеличить выплату на второго ребенка, пишет Infox.ru.

Кроме того, президент РФ предложил ввести ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей. Также президент поручил обеспечить бесплатное горячее питание для всех школьников начальных классов к 1 сентября 2023 года, сообщает НСН.