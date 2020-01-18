Москва, 18 января. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж на международной конференции в Берлине будет представлять интересы террористов и Турции, а вовсе не граждан африканской страны. Такое мнение выразил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Ливия на протяжении вот уже девяти лет страдает от боестолкновений. Северо-запад страны в настоящее время находится под контролем ПНС Ливии, которое было сформировано при поддержке Запада. На востоке страны, в Тобруке, действует законно избранный народом парламент — Палата представителей — и сформировано Временное правительство Ливии.

ПНС Ливии — искусственно созданная структура, возглавляемая Сарраджем. Оно состоит из разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию 2011 года. «Правительство» и его главу не раз уличали в связях с международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 (запрещены в РФ).

Как отметил Анохин, связь с террористами подорвала авторитет Сарраджа в глазах населения и военных Ливии. Масла в огонь подливает Турция, которая направляет боевиков ИГ на поддержку ПНС.

«То, что Турция хочет сорвать этот [мирный] процесс, это однозначно. В противном случае никто бы никогда из своих лагерей игиловцев не направлял в Ливию», — цитирует эксперта «Политика Сегодня».

В грядущее воскресенье в Берлине пройдет очередная встреча по Ливии. Однако, как считает Анохин, эта международная конференция менее значима, чем прошедшие в понедельник переговоры в Москве. Он считает, что рассчитывать на значительные результаты не стоит.

«Берлинская встреча (…) будет иметь промежуточный характер, потому что примирение в Ливии после стольких лет войны — это очень тяжелый процесс», — заключил он.

Напомним, в апреле 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара начала освобождать Триполи и северо-запад страны от боевиков ПНС Ливии. На днях фельдмаршал направил президенту РФ благодарственное письмо, в котором выразил полную поддержку инициативы Москвы по примирению сторон ливийского конфликта. Командующий ЛНА объявил о готовности принять участие в новых переговорах в российской столице.

Федеральное агентство новостей ранее провело собственное расследование и узнало, что Анкара давно поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго.

1 Организация запрещена на территории РФ.