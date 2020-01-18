Путин пообещал «заткнуть поганый рот» фальсификаторам истории с помощью документов

Санкт-Петербург, 18 января. Президент РФ Владимир Путин анонсировал открытие центра архивных документов, посвященных Второй мировой войне. Об этом он объявил во время встречи с ветеранами в Музее обороны и блокады Ленинграда, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино- и фотоматериалов. И мы заткнем рот тем, кто пытается принизить роль наших героев, которые погибали, защищая Родину и весь мир. Мы поганый рот этот заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было», — отметил глава государства.

Путин также привел Израиль в пример бережного отношения к истории. По его словам, еврейское государство не дает миру забыть о трагедии Холокоста. И Россия должна поступать также, чтобы никто не мог принизить подвиг советского народа.

Напомним, что ранее Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы времен Второй мировой войны. После этого заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский обвинил Россию в «перевирании истории». Освобождение Варшавы он назвал «принесением коммунистического плена».

Посол РФ в Польше Сергей Андреев в ответ обвинил Варшаву в том, что она пытается подогнать исторические факты под политическую конъюнктуру. Дипломат также обратил внимание на то, что реакция Варшавы оказалась мгновенной, хотя обнародованные Минобороны РФ документы были очень объемными и требовали время на изучение. Это говорит о том, что Яблоньский даже не потрудился прочитать рассекреченные архивы.