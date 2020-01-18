Швыткин заявил, что написавший письмо Путину Хафтар с надеждой смотрит на Россию

Москва, 18 января. Письмо командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара к президенту РФ Владимиру Путину лишний раз доказывает ведущую роль Москвы в урегулировании ливийского кризиса. Об этом в субботу заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Конечно же, сегодня Хафтар осознает необходимость мирного решения ситуации в Ливии. Обе противоборствующие в Ливии стороны с надеждой смотрят на Россию», — пояснил он iReactor.

Швыткин также напомнил, что именно в Москве состоялись первые переговоры по Ливии, в ходе которых были обозначены основные моменты мирного урегулирования. Не исключено, что этот диалог при посредничестве России будет продолжен. В письме Хафтар благодарит Путина за его усилия по примирению сторон, а также выражает готовность приехать в Москву на второй раунд переговоров.

По словам депутата, именно встреча в российской столице заложила основу для мира, а предстоящая в воскресенье конференция в Берлине нужна лишь для формализации основных подходов.

Депутат Госдумы добавил, что США в свое время погрузили Ливию в хаос, когда свергли Муаммара Каддафи. Россия же сегодня восстанавливает страну, причем делает это исключительно дипломатическим методом, становясь самым влиятельным игроком в регионе.

Ранее сообщалось, что Хафтар направил Путину письмо, в котором поблагодарил российского лидера за миротворческую деятельность. Он также предложил провести вторую межливийскую встречу в Москве.