Citizen Truth раскрыл данные о реальных потерях США в результате обстрела авиабазы в Ираке

Нью-Йорк, 18 января. Более 100 американских солдат погибли в результате ракетного обстрела Ираном авиабазы США «Айн аль-Асад» в Ираке. Об этом сообщает независимый информационный портал Citizen Truth.

По его данным, жертвами атаки Тегерана стали 143 военнослужащих, при этом еще 538 солдат получили ранения.

Со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников портал сообщает, что перед ударом Ирана американцы вынужденно доставили все свое оборудование со всего Ирака на подвергшуюся обстрелу базу, чтобы обезопасить его.

Citizen Truth пишет, что официальные лица в Тегеране подтвердили порталу, что видео и другие доказательства, подтверждающие фактические потери США, вскоре будут доступны общественности.

Авторы материала полагают, что если утверждения Ирана о том, что он забрал жизни 143 американских солдат, окажутся правдой, Вашингтон, вероятнее всего, ответит чем-то большим, чем угрозами об очередных санкциях.

Напомним, расположенная на западе Ирака американская авиабаза «Айн аль-Асад» подверглась ракетному обстрелу со стороны ВС Ирана 8 января. Помимо нее была поражена база «Аль-Тажи», находящаяся к северу от Багдада. Дело в том, что в ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции под названием «Мученик Сулеймани», в рамках которой удары Тегерана стали ответом Вашингтону на убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани, совершенное 3 января.

Сразу после атаки США начали пытаться преуменьшить свои потери. Об этом свидетельствовали значительные расхождения данных источников в регионе и в «официальных версиях», а также неоднократная транспортировка тел на медицинских самолетах американских ВВС. В своем материале Федеральное агентство новостей привело аргументы в пользу того, что Вашингтон не хочет показать мировому сообществу истинную ситуацию вокруг ночной атаки Ирана.