Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

Тегеран, 18 января. Черные ящики с самолета «Боинг-737», потерпевшего крушение под Тегераном, отправят на Украину. Об этом сообщили иранские СМИ.

Тегеран решил передать Киеву для расшифровки бортовые самописцы лайнера «Международных авиалиний Украины». Как рассказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, представители двух стран провели несколько встреч, главной темой которых стала авиакатастрофа «Боинга».

Утром 8 января иранская ракета по ошибке сбила самолет в небе над Тегераном, приняв его за «вражескую цель». Власти Ирана объяснили, что из-за провокаций США и их «авантюризма» войска страны пришлось перевести в состояние повышенной боевой готовности.

В авиакатастрофе погибли 176 человек. Тегеран принес извинения и соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

При этом многие политики и эксперты, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что вина за гибель людей лежит на США, которые спровоцировали Иран на удар. Например, политолог Владимир Шаповалов не исключил, что Вашингтон мог подставить Тегеран, направив в небо над ним американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток.