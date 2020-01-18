Немецкий физик Нойнек оценил российские ракеты «Авангард»

Берлин, 18 января. Создание ракетных комплексов «Авангард» является важным достижением России, поскольку гиперзвуковые боевые блоки способны обходить системы ПРО. Об этом заявил профессор физики из Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете Гетц Нойнек в интервью изданию Der Spiegel.

Физик подчеркнул, что в свое время Россия представила «Авангарды» с «большой помпой», и это вполне обосновано. При разработке систем в России использовали опыт из сферы космических технологий. Скорость «Авангардов» в 20 раз превышает скорость звука, а ракеты способны маневрировать в атмосфере.

«Чувство безопасности, возникающее благодаря наличию ПРО, — это иллюзия», — заявил Нойнек.

При этом, по мнению физика, после создания «Авангардов» баланс сил между Россией и США не изменился, поскольку договор СНВ-3 ограничивает стратегический потенциал этих государств. Однако профессор напомнил, что в 2021 году истекает срок данного соглашения, поэтому Нойнек опасается новой гонки вооружений, в которую могут быть вовлечены и другие страны.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал продлить СНВ-3, однако американский лидер Дональд Трамп игнорирует эту инициативу. Главу Белого дома не устраивает договор, который заключил его предшественник — демократ Барак Обама.

«Я сомневаюсь, что у Трампа есть необходимые знания для того, чтобы правильно оценить ситуацию, не говоря уже о том, чтобы выстроить долговременную стратегию по контролю за вооружением», — прокомментировал ситуацию Нойнек.

В декабре в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал о значимости СНВ-3. Глава государства заявил, что без этого договора не останется ничего, сдерживающего гонку вооружений, передает НСН.