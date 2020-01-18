Путин распорядился выплатить ветеранам войны к 75-летию Победы по 75 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 18 января. Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей для каждого ветерана и по 50 тысяч рублей для тружеников тыла. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Петербурге.

Глава государства напомнил, что обычно выплаты к годовщине Победы составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла, однако в 2020 году решил отступить от ранее установленной суммы.

«У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <…> помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тысяч — труженикам тыла», — сказал он.

Напомним, 18 января Путин находится в Петербурге, где принимает участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Ранее президент возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где в военные годы был ранен его отец, и венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Кроме того, глава государства вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали. Четверо участников войны, получившие их в Северной столице, стали первыми, кто удостоен данной награды.