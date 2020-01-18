ФАН разъясняет: как «Новая газета», Znak и «Дождь» пытались очернить судебную систему РФ

«Новая газета», Znak, «Дождь» обнародовали материалы с заголовками, которые создают ложное впечатление, будто российские суды якобы работают с «обвинительным уклоном». Однако при более подробном рассмотрении вопроса становится очевидно, что это, конечно же, не так. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет».

Либеральные СМИ в своеобразной манере отреагировали на заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором говорилось о том, что в 2019 году суды вынесли 1% оправдательных приговоров.

В очередной раз оппозиционные издания начали разносить это заявление как очередное свидетельство того, что российские суды якобы работают с «обвинительным уклоном». Однако на самом деле это совершенно не соответствует действительности.

Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев ранее уже опровергал утверждения либерального пула, что в российской судебной системе существует уклон на обвинительные приговоры.

«Говорят, что мало оправдательных приговоров, всего 1%. Да, это так, эта цифра соответствует действительности. Но отвечает ли она тем выводам, которые у нас пытаются в обществе сформировать о том, что это свидетельство того, что суды работают с обвинительным уклоном? Дело в том, что судами прекращено из поступивших уголовных дел 22% в отношении 193 тысяч лиц», — заявил он.

По словам Лебедева, в некоторых странах оправдательными приговорами считаются не только те, кого оправдали, но и те, в отношении которых дела прекращены, и те, по которым лица признаны виновными, но освобождены от наказания.

«У нас классификация ведется по-другому — отдельно оправданные, отдельно лица, в отношении которых прекращены дела по любым основаниям, отдельно и лица, освобожденные от наказания. Но результат один — не состоялось обвинительно приговора, а справедливость наступила быстрее — до вынесения приговора на стадии судебного разбирательства по постановлению суда», — пояснил Лебедев.

В 2018 году рассмотрены уголовные дела в отношении 885 тысяч лиц, осуждено 682 тысячи (77%), в отношении 193 тысяч лиц (22%) дела судом прекращены.

Таким образом, либеральные СМИ, вероятно, намеренно умалчивают реальную статистику, публикуя лишь оправдательные число приговоров в делах, дошедших до суда. По факту уголовных дел, где фигурант признавался невиновным, гораздо больше, и они закрываются до вынесения приговора судом.