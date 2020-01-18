В Киеве признали, что «Газпром» спас украинцев от многократного повышения цен

Киев, 18 января. Тарифы на транспортировку газа для украинцев могли вырасти в четыре раза, если бы Москва и Киев не договорились о продлении транзита. Об этом в субботу заявил глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

Таким образом «Газпром» спас украинцев от многократного повышения цен.

«Если б мы не провели анбандлинг и не подписали новое соглашение о транзите газа из РФ в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли б вырасти в 4 раза. Наличие же нового контракта позволило даже снизить тарифы для потребителей», — пишет Макогон в Facebook.

В то же время запуск газопровода «Турецкий поток» сильно ударил по украинской экономики, сократив объем транзита на 15 млрд кубометров в год. По словам Макогона, от «Турецкого потока» пострадала и Молдавия, транзитная система которой теперь обслуживает только Румынию. А вот сама Румыния и Болгария не остались в накладе, поскольку продолжают получать от «Газпрома» платежи, так как в свое время заключили долгосрочные контракты по принципу «качай или плати».

Напомним, что предыдущий десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря 2019 года. Буквально за пару недель до окончания года стороны договорились о продлении договора на 5 лет. При этом Россия добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Украины и отмены украинского антимонопольного штрафа.