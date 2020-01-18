Страны, способствовавшие кризису в Ливии, примут участие в конгрессе по его урегулированию

Конференция по вопросу дипломатического урегулирования ситуации в Ливии состоится 19 января в Берлине. Режим прекращения огня, введенный после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сохраняется, и первая сессия межливийских переговоров в Москве увенчались успехом. Сторонам удалось достигнуть понимания по основополагающему вопросу, необходимости заключения перемирия в Ливии.

Встреча Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, лидеров стран-гарантов мирного урегулирования ливийского кризиса, состоялась 8 января в Стамбуле. И уже 12-го января при посредничестве Кремля представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) заключил с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии договор о режиме прекращения огня. На следующий день, 13 января, на московской площадке прошла четырехсторонняя встреча представителей РФ, Турции и конфликтующих сторон Ливии. Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу приняли турецкую делегацию во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, а также делегации от ПНС и ЛНА, возглавляемые Файезом Сарраджем и Халифой Хафтаром.

Именно на первой сессии межливийских переговоров в Российской Федерации враждующим сторонам удалось добиться понимания и подписать бессрочное соглашение о мирном урегулировании. Благодаря работе, проделанной на московской площадке, дальнейшее разрешение ливийского кризиса будет происходить дипломатическим путем.

Центральным событием конференции в Германии станут переговоры между лидерами противоборствующих сторон, главнокомандующим ЛНА Халифой Хафтаром и премьер-министром так называемого ПНС Файезом Сарраджем.

На берлинской площадке ожидается участие много большего числа заинтересованных сторон, нежели на прошедших переговорах в российской столице. И не всем из ожидаемых гостей выгодно оперативное решение ливийского кризиса посредством цивилизованного обсуждения и последующее завершение гражданской войны.

В конференции примут участие пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), а также Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Алжир и Республика Конго. Помимо делегаций от перечисленных государств, на мероприятие приглашены представители ООН, ЕС, Африканского Союза и Лиги арабских государств.

Расширенный состав участников вызывает опасения, возможно давление на ливийцев со стороны членов ООН. Федеральное агентство новостей рассказывает, как присутствующие на мероприятии страны зависят от ситуации в Ливии, кому выгодно эскалировать конфликт и почему, а также выявляет реальных интересантов продолжения ливийского кризиса и их цели:

Французский разгром Африканский континент длительное время находился под контролем Франции, которая перестала воплощать свою диктатуру на материке только с 1960 годов. Во время убийства предыдущего ливийского лидера она сыграла одну из ведущих ролей в свержении правительства, проведя операцию «Харматан». В итоге это обернулось затяжным кризисом в республике, который длится до сих пор. Сейчас Франция пытается занять ведущую позицию как в Ливии, так и в Средиземноморье в целом.

Колониализм Италии Италия с начала XX века колонизировала Ливию и покинула африканскую страну лишь после Второй мировой войны. За время своего жестокого господства в республике среди ливийцев постоянно возникали протестные движения и создавались партизанские отряды, которые пытались восстановить национальное правление. При этом итальянские военно-воздушные силы также принимали непосредственное участие в убийстве Муаммара Каддафи. Италия в нестоящее время пытается вернуться к своей неоколониальной роли.

Английский захват После окончания Второй мировой войны Ливия попала под контроль Англии. Великобританская гегемония царила в стране продолжительное время, пока в 1970 году ей настоятельно не предложили убраться из африканской республики. Уставшие от британской интервенции ливийцы после ухода англичан 28 марта учредили праздник в эту честь. Однако в 2011 году Англия снова вторглась в независимую жизнь Ливии с операцией «Эллами» во время уничтожения режима Каддафи.

Под османской пятой В течение нескольких столетий разные области Ливии находились под контролем Турции. При этом Анкара до сих пор пытается восстановить власть над ливийскими территориями, наращивая свое присутствие в этой стране. В последнее время Турция стала самым ярым участником конфликта в Ливии, пытаясь закрепиться в стране через поддержку нелегитимного Правительства национального согласия и многочисленных вооруженных группировок. Это вызывает сильнейший протест ливийского народа и воспринимается как прямое военное вторжение.

Контроль США Базы Соединенных Штатов Америки длительное время находились в Ливии, пока от их правительства не потребовали полностью исключить свое присутствие в стране. В связи с их уходом 11 июня 1970 года в стране установили праздничный день. Впоследствии американские власти продолжали информационную войну против ливийских властей, а также проводили военные операции, в которых в том числе погибла сестра Муаммара Каддафи, а потом и сам бывший лидер страны. В настоящее время АФРИКОМ (Африканское командование вооруженных сил США) продолжает регулярно наносить удары по ливийской территории, мотивируя это уничтожением террористов. Реально же они оказывают влияние на нефтяной рынок. Представители американского правительства и Государственного департамента таким образом пытаются диктовать всем участникам ливийского конфликта политические условия.

Бельгийский контингент Участница блока НАТО Бельгия также не привнесла в Ливию мирной жизни. Бельгийцы принимали участие в убийстве Каддафи, в операции были задействованы военно-морские силы страны.

Поддержка Нидерландов Разрушительную «помощь» в операциях западной коалиции 2011 года так же оказывали и Нидерланды. Их военно-воздушные и военно-морские силы участвовали в свержении Каддафи. Также из этой страны поступает финансовая поддержка бандформирований, находящихся под контролем нелегитимного Правительства национального согласия. Эту поддержку оказывает брат главы триполитанской «власти» Файеза Сарраджа Нури Рифаат, проживающий в Нидерландах.

Испанские самолеты Испания также оказала свое влияние на затянувшийся кризис в Ливии. В 2011 году она поддерживала коалицию, высылая свои истребители-бомбардировщики и другую воздушную технику.

Командование Канады Канадские военные силы приложили массу сил, чтобы уничтожить власть Муаммара Каддафи, после убийства которого Ливию захлестнула волна террора, был создан экономический и социальный кризис. В частности, канадский генерал-лейтенант Шарль Бушар командовал военной операцией НАТО, он установил запрет для полетов над территорией стрнаы. Канадская операция в Ливии называлась «Мобайл».

Катарское финансирование Наряду с Турцией Катар несколько лет оказывает прямую поддержку боевикам нелегитимного Правительства национального согласия. В основном, эта поддержка происходит в рамках сотрудничества с запрещенной в России террористической организацией «Братья-мусульмане», которая закрепилась в Ливии.

Тунисские базы Находящийся рядом с Ливией Тунис также оказывает поддержку террористам. Многие ливийские боевики бегут в соседнюю страну, чтобы там закрепиться. Бандформирования уходят туда в попытке избежать возмездия, после того, как силы Ливийской национальной армии начали в последние месяцы успешно продвигаться внутрь Триполи и освобождать северо-западные города, которые были заняты вооруженными группировками.

Воздушные атаки Дании К погружению Ливии в масштабный кризис и убийству предыдущего лидера страны причастна и Дания. В 2011 году из их страны на помощь прозападной коалиции выслано несколько многофункциональных истребителей, которые вылетали на боевые операции с итальянской авиабазы Sigonella.

Греческое прошлое В прошлом веке Греция тоже начала заводить в Африке свои колонии, выгнав с этих земель их прежних хозяев — турок. Однако позже и они потеряли контроль над ливийскими территориями. Позже греческие власти продолжили учинять разгром в африканской стране, оказав поддержку НАТО в 2011 году. В настоящее время Греция занимает непримиримую позицию по отношению к Турции по вопросам разграничения морских зон.

Норвежские бомбы Норвегия стала одним из помощников США во время операции НАТО по уничтожению правительства Муаммара Каддафи. Отправленные из этой страны самолеты массированно бомбили ливийские города. За все время норвежскими бомбардировщиками на Ливию было сброшено столько снарядов, что ущерб, который Норвегия причинила этой стране, был признан одним из самых тяжелых. Впоследствии это поспособствовало появлению в африканской стране запрещенного в РФ ИГИЛ.

Корабли Румынии Румыния также помогала блоку НАТО в 2011 году. Румынские власти поддержали кровопролитие в Ливии и стали участниками последующего кризиса, предоставив для этого свои военные силы.