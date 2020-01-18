Украинские авиастроители попросили Киев снять санкции с российских компаний

Киев, 18 января. Авиастроение на Украине оказалось на грани исчезновения из-за отказа от кооперации с Россией, говорится в статье киевской газеты «День».

Редактором издания является Лариса Ившина, супруга экс-главы Службы безопасности Украины Евгения Марчука. В материале ее газеты отмечается, что до 2014 года самолеты, которые конструировали на украинском заводе «Антонов», по большей части состояли из российских комплектующих. Ан-148 и вовсе изготавливали в Воронеже.

После госпереворота на Украине Киев попытался укрепить сотрудничество с западными поставщиками, но переговоры ни к чему толковому не привели, констатировали авторы статьи.

«Те отказали украинской стороне — мол, это приведет к тому, что уже они будут конфликтовать с Россией, и это повлияет на бизнес-отношения», – говорится в материале.

На Украине пытались заменить комплектующие из России своими деталями, однако безуспешно. Как указывается в статье, у Киева попросту нет денег на такие разработки. Из-за отсутствия альтернативы российским комплектующим под угрозой оказались контракты с Перу и Саудовской Аравией.

В связи с этим украинские авиастроители обратились к властям страны с просьбой снять санкции с 23 компаний из России.

«Мы уже список сформировали, разослали и в Верховную раду, и в правительство, и в СНБО», – рассказал директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам «Мотор Сичи» Владимир Семенов.

Отношения двух стран ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами.