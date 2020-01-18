Адвокат Соколова объяснил его желание написать мемуары

Москва, 18 января. Обвиняемый в убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов пишет книгу не ради гонорара. Об этом в субботу заявил адвокат Соколова Александр Почуев.

Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева лишать осужденных преступников права получать гонорары за публикацию мемуаров.

«Историк Соколов не собирался использовать свой труд ради корысти! Он его пишет для увековечивания памяти о своей возлюбленной», — пояснил Почуев телеканалу 360.

Адвокат назвал заявление Сухарева популистским, напомнив, что в российском законодательстве уже предусмотрен механизм взыскания материального и морального вреда. Кроме того, он подчеркнул, что наживаться на смерти человека ради денег или хайпа действительно нельзя, однако в данном случае автор преследует совершенно иные цели.

Напомним, что бывший доцент СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него был роман. По версии следствия, историк застрелил девушку в результате ссоры, а после расчленил ее тело и пытался утопить его фрагменты в реке Мойке, однако был замечен прохожими. Сам историк сознался в совершении преступления. Его перевели в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

Вскоре после этого стало известно, что Соколов намерен написать книгу в СИЗО. Депутат Сухарев предложил лишить преступников права зарабатывать на мемуарах, полагая, что такие люди не имеют на это права. Все заработанные таким образом средства парламентарий считает нужным отдавать семьям погибших в качестве компенсации.