Президент Египта прилетит в Берлин на конференцию по Ливии

Каир, 18 января. Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси вылетел в Германию для участия в международной конференции по Ливии. Об этом сообщает информационное агентство MENA.

Египетский лидер был приглашен на берлинские переговоры, однако до последнего момента его присутствие не подтверждалось.

По информации агентства, Ас-Сиси провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого стороны сошлись во мнении, что «любой путь к политическому урегулированию ливийского кризиса» должен включать политические, экономические, военные аспекты и вопросы безопасности, а также не должен допускать незаконного иностранного вмешательства в дела государства.

Напомним, 19 января в Берлине состоится вторая сессия переговоров по Ливии. К участию приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция и Франция. Ливия будет представлена двумя делегациями — представителями Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и представителями Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с премьер-министром ПНС Файезом Сарраджем.

Ранее работу мирового сообщества над решением конфликта в Ливии активизировала инициатива президента России Владимира Путина. 8 января в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он выступил за прекращение огня в Триполи, глава Турции предложение поддержал. С полуночи 12 января в ливийской столице впервые за многие месяцы установилось перемирие.

Инициативу России также приветствовало правительство Египта, поскольку она позволяет сохранять безопасность как самой Ливии, так и стран, соседствующих с ней.