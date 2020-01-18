Путин вручил юбилейные медали ветеранам в День прорыва блокады в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 января. Президент РФ Владимир Путин вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны в Петербурге в годовщину прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава государства вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» четырем ветеранам. Эти участники войны стали первыми, кто получил данную награду. Путин подчеркнул, что этой медали будут удостоены все ветераны.

«Торжественные церемонии вручения пройдут во всех регионах РФ, в странах Содружества и за границей на территории наших дипломатических учреждений. Представители поколения победителей сегодня остаются в строю, <...> участвуют в общественной жизни активно и помогают сохранить нам то, что лежит в основе нашего самосознания», — сказал президент.

Владимир Путин поблагодарил не только ветеранов, но и молодое поколение, сохраняющее память о войне.

«Эта поисковая работа, она очень опасна — на полях сражений остаются мины. Я сегодня был на двух выставках — очень впечатлен», — поделился глава государства.

Также президент напомнил, что в честь 75-летия Победы по всей стране пройдут праздничные мероприятия, и он рассчитывает на волонтеров. В конце речи Путин поздравил всех с Днем прорыва блокады. Помимо этого, на церемонии главе государства показали мобильное приложение для помощи ветеранам.

«Отличная идея! Современные технологии — это хорошо», — отметил президент.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.