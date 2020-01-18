Депутат Вторыгина оценила идею законодательно закрепить в РФ поддержку молодых отцов

Москва, 18 января. Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина выступила за идею законодательно закрепить поддержку молодых отцов.

По ее словам, когда отцы ощутят, что их рассматривают наравне с материями, возможно, почувствуют большую ответственность за семью. При этом, подчеркнула Вторыгина, о законопроекте речи не идет, но к этому все движется.

Парламентарий уточнила, что в России в вопросах семьи принято больше говорить о женщинах, нежели о мужчинах, но темы, которые поднимают отцы через общественные организации, говорят, что о них порой незаслуженно забывают.

«Все, что касается репродуктивного здоровья папы, работоспособности, работы папы постоянной, зарплаты. Все эти положительные тенденции для пап — это только позитивно должно восприниматься. Потому что это был и есть отец семейства», — сказала член Государственной думы России в беседе с РИА Новости.

Ранее главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин выступил с идеей закрепить в законодательстве России поддержку молодых отцов. По его мнению, роль мужчин в вопросе повышения рождаемости недооценена, подчеркнув, что молодой отец должен иметь приоритет. Более того, как считает Аполихин, воспитание молодых мужчин и профилактика их здоровья может стать значительным фактором в вопросе повышения рождаемости в стране.