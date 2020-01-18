Бойцы ВСУ обокрали дом попавшего в больницу жителя Павловки

Донецк, 18 января. Трое бойцов Вооруженных сил Украины обокрали дом жителя села Павловка, попавшего в больницу. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Сотрудниками военной службы правопорядка задержаны трое боевиков из состава 128-й бригады, которые обокрали дом местного жителя, находившегося в это время в больнице», – говорится в сообщении.

Оказалось, что ворвались в дом офицер и двое сержантов. Их задержали и отправили в комендатуру Волновахи, куда также прибыл и командир бригады. Он пообщался с военными, после чего тех отпустили, рассказали в УНМ ДНР.

На Украине с 2014 года идет гражданская война. Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик после того, как они не приняли произошедший на Украине государственный переворот. За годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек, передавали в ООН.

О проблемах в рядах ВСУ известно давно. Не раз военнослужащие обращались к Минобороны Украины с жалобами на недостаточный уровень обеспечения продуктами и вспышки заболеваний. Сообщалось и о многочисленных случаях дезертирства.

Ранее сообщалось о выходке бойца ВСУ, который в состоянии алкогольного опьянения сжег сигнальной ракетой блиндаж. При пожаре пострадали несколько человек.